Аллегри нагрубил журналисту после очередного провального матча Ювентуса

Итальянец попросил не рассказывать ему, что нужно делать, а что нет.

В рамках 29-го тура чемпионата Италии Ювентус не сумел одолеть Дженоа.

На послематчевой пресс-конференции Массимилиано Аллегри столкнулся с критикой журналиста, на которую ответил в довольно грубой форме.

""Мы третьи в таблице. Знаешь ли ты, что такое быть тренером? Я не знаю, как быть журналистом. Я не слежу за тем, что говорит публика, я делаю то, что правильно для команды.

"Я не смею указывать журналисту, как делать его работу. Поэтому не говорите мне, как именно делать мне", - сказал итальянский специалист.

Напомним, ранее стали известны оценки Малиновского за матч с Ювентусом.

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