Малиновский получил среднюю оценку за матч с Ювентусом

Украинец неплохо сыграл, если брать во внимание время, которое ему отвели.

Руслан Малиновский в борьбе за мяч / Getty Images

В рамках 29-го тура Серии А Дженоа и Ювентус расписали мировую без забитых голов.

WhoScored и SofaScore традиционно по итогам игры выставили свою оценки игрокам обеих команд.

Свои баллы получил и Руслан Малиновский, который появился на последние 20 минут матча. Первый портал поставил украинцу 6.4, а второй ресурс - 6.6.

Отметим, что по версии обоих сайтов полузащитник стал лучшим среди футболистов "грифонов", которые выходили на поле по ходу встречи.

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