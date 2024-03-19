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Тотти: Я никогда не вернусь в Рому

Итальянец дал категорический ответ.
Сегодня, 12:10
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

Легенда Ромы Франческо Тотти заявил, что не собирается возвращаться в итальянский клуб.

По словам итальянца, он устал, что ему задают вопрос о потенциальном возвращении.

"Я никогда не вернусь. Вы мне задаете этот вопрос каждый раз. Я больше не вернусь", - приводит слова Тотти Corriere Dello Sport.

Напомним, Тотти завершил карьеру в 2017 году. За свою игровую карьеру Франческо выступал лишь за один клуб. В период с 1992-го по 2017-й Император провел 786 матчей во всех турнирах и забил 307 голов.

Ранее Тотти прокомментировал начальные успехи де Росси в Роме.

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Тотти: Я никогда не вернусь в Рому
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