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Бывший нападающий Барселоны умер от сердечного приступа, который произошел за рулем автомобиля

У испанца остановилось сердце.
Сегодня, 16:20
Франсиско Лопес Лопес / Marca
Франсиско Лопес Лопес / Marca

Бывший игрок Барселоны Франсиско Лопес Лопес умер. Об этом сообщает Marca. Экс-нападающий скончался в возрасте 58 лет после остановки сердца. 

Франсиско Лопес Лопес почувствовал себя плохо за рулем автомобиля. Он успел съехать на обочину, однако реанимационные действия скорой не помогли - его сердце остановилось.

Франсиско Лопес Лопес воспитанник Барселоны. За первую команду он сыграл 14 игр. Нападающий также играл за молодежные команды сборной Испании. Помимо Барселоны, Лопес Лопес выступал за Овьедо, Уэску и Леванте.

В составе Барселоны Франсиско завоевывал титул чемпиона Испании и выигрывал Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что воспитанник Манчестер Юнайтед и актер спортивного кино умер после борьбы с раком.

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