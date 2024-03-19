Вундеркинд Манчестер Юнайтед получил дебютный вызов в сборную

Гарет Саутгейт все же решил вызвать Кобби Майну.

Кобби Майну все же получил вызов в сборную Англии.

Ранее Гарет Саутгейт не решился вызывать 18-летнего хавбека в МЮ, определив того в U-21 состав.

Однако, то ли давление общества, то ли результаты молодого игрока в последних матчах заставили тренера "трех львов" изменить свое решение.

An addition to the #ThreeLions squad... 🤩



Congratulations to Kobbie Mainoo, who has received his first senior international call-up! 👏 — England (@England) March 19, 2024

Кобби Майну отправится вместе с командой на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии. Для игрока это дебютный вызов в основную сборную Англии.

Ранее также сообщалось, что Атлетико не хочет отпускать своего лидера на ОИ.

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