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Вундеркинд Манчестер Юнайтед получил дебютный вызов в сборную

Гарет Саутгейт все же решил вызвать Кобби Майну.
Сегодня, 17:10
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Кобби Майну все же получил вызов в сборную Англии.

Ранее Гарет Саутгейт не решился вызывать 18-летнего хавбека в МЮ, определив того в U-21 состав.

Однако, то ли давление общества, то ли результаты молодого игрока в последних матчах заставили тренера "трех львов" изменить свое решение.

Кобби Майну отправится вместе с командой на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии. Для игрока это дебютный вызов в основную сборную Англии.

Ранее также сообщалось, что Атлетико не хочет отпускать своего лидера на ОИ.

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