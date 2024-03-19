Ньюкасл подпишет экс-функционера Челси на место Эшворта

Ньюкасл определился с потенциальной заменой Дэну Эшворту, пишет teamtalk.

Напомним, Эшворт считается одним из создателей успеха современного Ньюкасла, а сейчас он отсранен от работы и близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

"Сороки" очень внимательно изучают рынок в поисках нового спортивного директора. Фаворитом является экс-функционер Челси времен абрамовича Скотт Маклахлан.

До покупки клуба Тоддом Боули Маклахлан отвечал за стратегическое и оперативное управление международной программой скаутинга, и считается, что он прекрасно справился с этой работой.

После ухода из Челси, функционер продолжил работу в амриканской компании Global Football Holdings, которая владеет частями немецких, португальских и бельгийских клубов.

Ранее также стало известно, почему Азар завершил карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!