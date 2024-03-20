"Проблевал весь декабрь": Форвард ПСЖ рассказал, что стало причиной его игрового спада

Нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш рассказал, почему посреди сезона стал жертвой игрового спада и потерял практику в своем клубе.

По словам португальского форварда, в декабре у него была кишечная инфекция, из-за которой он потерял восемь килограмм, поэтому, весь тот месяц он не мог играть, а следующий потратил на возвращение привычного веса.

"У меня был адский декабрь: я, получается, полностью его проблевал и потерял 8 килограммов за 20 дней из-за вируса, который со временем превратился в кишечную инфекцию.

У меня было кровотечение и рвота, я не мог есть и у меня была очень высокая температура. В конце концов, я четыре или пять раз попадал в больницу, где мне ставили капельницы.

Я потерял восемь килограммов именно тогда, когда длилась середина моего периода адаптации во Франции, так что эта досадная история мне точно не помогла.

Так что в январе мне пришлось набрать вес снова. Мне повезло, потому что это был более спокойный месяц в плане количества матчей, ведь было очень трудно снова войти в нужный ритм", - сказал Рамуш.

Отметим, что летом Гонсалу перебрался в парижский гранд из Бенфики в аренду с обязательным выкупом за 65 млн евро. В этом сезоне 22-летний футболист забил 9 голов и отдал 1 ассист за 30 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется игроком Ливерпуля.

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