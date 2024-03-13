ПСЖ заинтересован в услугах вингера Ливерпуля

Луис Диаз рассматривается в качестве одной из замен для Мбаппе.

Французский ПСЖ намерен усилить линию атаки игроком Ливерпуля.

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, колумбиец Луис Диаз попал в сферу интересов парижан. Также вингером интересуются Милан и Барселона.

"Красные" пока еще не определились с суммой, которую хотели бы получить за одного из своих основных игроков, однако, есть информация о том, кем его могут заменить.

Мерсисайдцы заинтересованы в игроке Вулверхэмптона Педро Нету, который проводит сейчас один из своих лучших сезонов, забив 3 мяча и отдав 11 ассистов в 23 матчах.

Отметим, что Диаз за 38 поединков во всех турнирах забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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