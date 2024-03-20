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"Против Сити не было бы шансов": Игрок Ковентри доволен жеребьевкой 1/2 Кубка Англии

Ван Эвейк считает, что его команда может справиться с Ман Юнайтед.
Сегодня, 13:29
Милан ван Эвейк / Getty Images
Милан ван Эвейк / Getty Images

Игрок Ковентри Сити Милан ван Эвейк признался, что команда довольна жеребьевкой Кубка Англии.

Напомним, что в полуфинале клуб из Чемпионшипа встретиться с Манчестер Юнайтед, а в другом полуфинале сойдутся Челси и Манчестер Сити.

В Ковентри считают, что жребий получился удачным, ведь против "горожан" у них не было бы шансов, а вот "дьяволы" нередко ошибаются.

"Жеребьевка нормальная, против Ман Сити у нас практически не было бы шансов. Со всем уважением, Ман Юнайтед – топ-клуб, но у них бывают игры, где все идет не очень хорошо", – приводит слова ван Эвейка Daily Star.

Ранее также экс-игрок сборной Англии рассказал, кого стоит подписать Челси.

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