Мерсон - о дисквалификации за лудоманию: Попробуйте силой воли остановить понос
Экс-игрок Арсенала Пол Мерсон высказался касательно лудомании у игроков.
Экспер считает, что футболистов нужно не наказывать, а наоборот помогать им, поскольку баны лишь усугубляют ситуацию.
Напомним, что ранее Айван Тоуни получил восемь месяцев бана за ставки, а Сандро Тонали - десять.
"Люди не проявляют уважения к игровой зависимости. Мы видели это на примере дисквалификаций Сандро Тонали в Ньюкасле и Айвена Тоуни в Брентфорде.
Давать 10-месячные запреты за зависимость, которая опустошает футбол, имея при этом спонсорскую поддержку повсюду на футболках... Им нужна помощь, и я не думаю, что 10-месячный бан можно считать помощью.
Мы недооцениваем эту зависимость. Мы должны проявлять к ней уважение, а не говорить: "О, проявите немного силы воли". Я бы ответил людям, которые придумывают эти правила: "В следующий раз, когда у вас начнется понос, попробуйте остановить его силой воли", – приводит слова Мерсона BBC.
Ранее также игрок Ковентри оценил жеребьевку Кубка Англии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!