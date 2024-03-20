Мерсон - о дисквалификации за лудоманию: Попробуйте силой воли остановить понос

Экс-игрок Арсенала Пол Мерсон высказался касательно лудомании у игроков.

Экспер считает, что футболистов нужно не наказывать, а наоборот помогать им, поскольку баны лишь усугубляют ситуацию.

Напомним, что ранее Айван Тоуни получил восемь месяцев бана за ставки, а Сандро Тонали - десять.

"Люди не проявляют уважения к игровой зависимости. Мы видели это на примере дисквалификаций Сандро Тонали в Ньюкасле и Айвена Тоуни в Брентфорде.

Давать 10-месячные запреты за зависимость, которая опустошает футбол, имея при этом спонсорскую поддержку повсюду на футболках... Им нужна помощь, и я не думаю, что 10-месячный бан можно считать помощью.

Мы недооцениваем эту зависимость. Мы должны проявлять к ней уважение, а не говорить: "О, проявите немного силы воли". Я бы ответил людям, которые придумывают эти правила: "В следующий раз, когда у вас начнется понос, попробуйте остановить его силой воли", – приводит слова Мерсона BBC.

Ранее также игрок Ковентри оценил жеребьевку Кубка Англии.

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