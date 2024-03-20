Форвард Атлетико может оказаться в другом испанском клубе

Мемфис Депай этим летом может сменить клуб, пишет Todofichajes.

По информации издания, Диего Симеоне недоволен форвардом, а потому клуб готов продать его летом.

Отметим, что в текущем сезоне у Депая девять голов в 27 матчах, Трансфермаркт оценивает его в 12 млн евро.

При этом на нидерландца уже есть покупатель - в Севилье видят в 30-летнем форварде замену Юссефу Эн-Нессири, который летом должен уйти из клуба.

Сам же Депай пока не решил, готов ли он оставаться в испанском чемпионате или хочет вернуться в родной Лион.

Ранее легенда сборной Нидерландов вспомнил забавную историю о Депае.

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