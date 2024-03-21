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Форвард Ювентуса отклонил предложение из Саудовской Аравии

Матиас Суле планирует играть в АПЛ.
Сегодня, 15:18
Матиас Суле / Getty Images
Матиас Суле / Getty Images

Аргентинский талант Матиас Суле признал, что им интересовался саудовский клуб.

20-летний форвард принадлежит Ювентусу, но сейчас выступает в аренде во Фрозиононе, у игрока 10 голов в 20 матчах сезона.

Суле признался, что действительно получил предложение от Аль-Иттихада, но отклонил его, поскольку мечтает играть в другой лиге.

"Да, меня позвали в Саудовскую Аравию, но я решил отказаться от этого шага. Я бы хотел получить шанс в Ювентусе, это точно.

Моя мечта - однажды сыграть в Премьер-лиге, это просто фантастическая лига", - приводит слова аргентинца Фабрицио Романо.

Ранее также инсайдер сообщал, что Реал приготовил контракт для Лунина.

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