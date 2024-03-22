Бывший тренер Барселоны подтвердил желание вернуться в клуб

Но покидать свое нынешнее место работы не собирается.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике, который ранее играл и тренировал Барселону, рассказал о своем желании когда-то вернуться в клуб.

По словам испанца, он хотел бы еще поработать в стане "сине-гранатовых", но уходить из ПСЖ не собирается, потому что ему там доверяют.

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"Я всегда говорил, что хотел бы, но реальность такова, что пути очень сложно пересекаются, трудно совпадать во времени, этим летом, по словам Хави, им понадобится другой тренер, но у меня есть контракт, и мое правило - продолжать и быть верным людям, которые мне доверяют.

"Прошлым летом я был свободен, но у них был тренер, этим летом им нужен тренер, трудно все это совместить", - сказав спеціаліст.

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