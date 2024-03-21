Тренер Барселоны дисквалифицирован на два матча

Главный тренер Барселоны Хави получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает COPE.

Напомним, испанец был удален в коцне первого тайма матча против Атлетико. Хави начал спорить с судьей, за что и получил две желтые карточки за две минуты.

Комитет по соревнованиям RFEF принял решение дисквалифицировать специалиста еще на два матча. Барселона может и будет это обжаловать.

Если приговор останется в силе, Хави пропустит матчи с Лас-Пальмасом и Кадисом, зато вернется к Эль-Классико.

Ранее также Деку прокомментировал трансферные планы Барселоны.

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