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Агент будущего игрока Реала рассказал, что тот был близок к переходу в Челси

Представитель Эндрика заявил, что "синие" сперва были ближе к трансферу его клиента.
Сегодня, 16:33
Getty Images
Getty Images

Представитель бразильского вундеркинда Эндрика Фредерико Пенья заявил, что игроком интересовался лондонский Челси.

По словам агента будущего футболиста Реала, "синие" сперва были впереди в гонке за футболиста, но не хотели удовлетворять потребности Палмейраса.

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"После перехода Неймара в Барселону Реал решил, что никогда не потеряет еще одного такого таланта, как Вини или Эндрик.

Возможно, это урок для Челси, потому что они были впереди на старте, но их волновала сумма отступных, а потом, когда пришел Реал и был готов заплатить столько, сколько хотел Палмейрас, это стало для них почти невозможным", - сказал Пенья.

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