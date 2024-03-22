Сын легендарного защитника Милана может сменить футбольное гражданство

Даниэль Мальдини не видит себя в составе сборной Италии.

Сын Паоло Мальдини может сменить футбольное гражданство, пишет Football Italia.

Речь идет о Даниэле Мальдини, который сейчас выступает в аренде в Монце. Хавбек склоняется к мнению, что ему не пробиться в сборную Италии.

Однако его мать Адриана Фосса родом из Венесуэлы, что дает Даниэлю право выступать за их национальную команду. Чем уже готовы вспользоваться в федерации латиноамериканской страны, которая и предложила такой вариант.

За взрослую "скуадру адзурру" хавбек не выступал, а потому все еще может поменять футбольное гражданство. Однако пока парень ещзе не решил окончательно.

Ранее, напомним, хавбек Реала также сменил футбольное гражданство.

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