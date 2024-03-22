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Во Франции заявили, что не рассматривают назначение Зидана

Дидье Дешам пользуется полной поддержкой национальной федерации.
Вчера, 22:57
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Федерация футбола Франции (FFF) не планирует назначать главным тренером сборной Зинедина Зидана.

Президент федерация Филипп Диалло заявил, что они полностью доверяют Дешаму, и тренера не будут увольнять даже в случае неудачи команды на Евро.

"Никаких сомнений нет, и я не собираюсь что-то представлять – сегодня речь идет о том, чтобы мобилизовать команду, поставить ее и Дидье в лучшие условия, чтобы они смогли в полной мере проявить свой талант.

Мы являемся одними из фаворитов. Мы не можем позволить себе мешать этой победоносной машине.

Зидан – один из монументальных деятелей французского футбола, и первое – нам следует быть ему признательными за все, что он сделал для Франции. Второе – лучший тренер во французском футболе с нами до 2026 года. Этим все сказано", –  цитирует чиновника RMC Sport.

Ранее также журналист назвал клуб, который возглавить Хаби Алонсо.

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