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Гвардиола надеется переманить звезду Реала и даже готов предложить обмен

"Горожане" могут предложить Хулиана Альвареса.
Вчера, 23:35
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Пеп Гвардіола спробує влітку виманити у Реала Родріго, пише ]teamtalk.

Іспанський фахівець давно стежить за бразильським вінгером, проте раніше забрати його в Реала не було жодної можливості. І це може змінитися з приходом Мбаппе.

Ман Сіті оцінює Родріго в приблизно 100 млн євро, однак, щоб знизити цю суму клуб готовий запропонувати Реалу Хуліана Альвареса.

Наразі "вершкові" вважають Родріго недоторканним, але очевидно, що з приходом Мбаппе роль бразильця в клубі може змінитися.

З огляду на все це, насправді, малоймовірно, що Сіті спробує викупити бразильця цього літа. Швидше за все, клуб буде уважно спостерігати за ситуацією протягом наступного сезону.

Раніше також повідомлялося, що Барселона теж планує провернути цікавий обмін.

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