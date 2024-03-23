Барселона определилась, какого музыканта прорекламирует на предстоящем Эль-Классико

Барселона определилась, с логотипом какого музыканта выступит на Эль-Классико.

Напомним, что у каталонского клуба есть контракт со Spotify, потому в течение этого сезона Барса постоянно создавала коллаборации с известными музыкантами.

Каталонцы выпустили лимитированные версии своих футболок с Дрейком, Розалией и Rolling Stones. Теперь на очереди Karol G.

Кароль Джи - колумбийская певица в стиле рэггетон и номинантка латинской Грэмми. Ее логотип - терновое сердце - будет на футболках Барселоны в матче с Реалом.

По обыкновению клуб вскоре запустит лимитированную серию формы в магазины. Их цена составит от 400 до 3000 евро.

Ранее также сообщалось, что одна из звезд Реала очень интересует английский гранд.

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