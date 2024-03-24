iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Холанд назвал, что его раздражает в футболе

Довольно неожиданное заявление от норвежского форварда.
Сегодня, 19:28
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд рассказал о том, что ему не нравится в футболе.

По словам норвежца, его раздражает вбрасывание аутов, и он внес бы изменения в это правило.

"Меня раздражают ауты.

Как ты бросаешь его туда-сюда - безразлично. Просто убедитесь, что вы держите мяч двумя руками.

Но не имеет значения, бросаете ли вы его прямо вниз, прямо вверх или любым другим образом. Я бы изменил это.

И нельзя позволять игрокам бежать несколько метров перед вбрасыванием аута, должно быть ограничение, как далеко можно пройти и сделать это. Думаю, это вряд ли изменится", - сказал Эрлинг в комментарии для норвежского издания NRK.

Напомним, ранее президент Барселоны прокомментировал слухи об интересе к Холанду

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня
Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии
NaVi обыграли paiN и вышли в плей-офф PGL Major Copenhagen 2024 NaVi обыграли paiN и вышли в плей-офф PGL Major Copenhagen 2024
Украинка Курченко завоевала золото Грендслема по дзюдо Украинка Курченко завоевала золото Грендслема по дзюдо
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:14
Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня
Европа21:58
Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии
Киберспорт21:55
NaVi обыграли paiN и вышли в плей-офф PGL Major Copenhagen 2024
Олимпийские виды21:38
Украинка Курченко завоевала золото Грендслема по дзюдо
Европа21:21
Бекхэм договорился о подписании Месси в Интер Майами за пять лет до перехода
Европа21:14
Бавария провела переговоры с де Дзерби
Европа20:58
Игрок ПСЖ может стать одноклубником Довбика и Цыганкова
Европа20:50
Лидеры Баварии могут пропустить матч с Боруссией
Европа20:33
Конопля - о сборной Исландии: Босния, которая умножена на три
Европа20:20
Реал поздравил Сайнса с победой на Гран-при Австралии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK