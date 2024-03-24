Холанд назвал, что его раздражает в футболе
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд рассказал о том, что ему не нравится в футболе.
По словам норвежца, его раздражает вбрасывание аутов, и он внес бы изменения в это правило.
"Меня раздражают ауты.
Как ты бросаешь его туда-сюда - безразлично. Просто убедитесь, что вы держите мяч двумя руками.
Но не имеет значения, бросаете ли вы его прямо вниз, прямо вверх или любым другим образом. Я бы изменил это.
И нельзя позволять игрокам бежать несколько метров перед вбрасыванием аута, должно быть ограничение, как далеко можно пройти и сделать это. Думаю, это вряд ли изменится", - сказал Эрлинг в комментарии для норвежского издания NRK.
Напомним, ранее президент Барселоны прокомментировал слухи об интересе к Холанду.
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