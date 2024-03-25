"Не так, как в Украине": Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин высказался по поводу чемпионата Португалии.

По словам украинца, в его новой лиге нет проходимых игр.

Читай также: Лунин заинтересовал топ-клуб Англии

"Тут нет такого, как в Украине, я это сразу почувствовал. Ты можешь вести 2:0 или 3:0, но если ты теряешь фокус, то все может быстро измениться с любой командой. Нет матчей, где можно выдохнуть, мол, спокойно побеждаем. Такого еще не было.

К сожалению для украинского чемпионата, но это хорошо для меня. Спортинг? Хорошо играют, а мы в некоторых матчах потеряли свои очки, поэтому мы вторые, а они лидируют", - сказал Трубин в интервью ВЗБІРНА.

Ранее Трубин оценил будущего соперника в отборе на Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!