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"Не так, как в Украине": Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии

Голкипер высказался о своем личном росте.
Сегодня, 15:58
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин высказался по поводу чемпионата Португалии.

По словам украинца, в его новой лиге нет проходимых игр.

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"Тут нет такого, как в Украине, я это сразу почувствовал. Ты можешь вести 2:0 или 3:0, но если ты теряешь фокус, то все может быстро измениться с любой командой. Нет матчей, где можно выдохнуть, мол, спокойно побеждаем. Такого еще не было.

К сожалению для украинского чемпионата, но это хорошо для меня. Спортинг? Хорошо играют, а мы в некоторых матчах потеряли свои очки, поэтому мы вторые, а они лидируют", - сказал Трубин в интервью ВЗБІРНА.

Ранее Трубин оценил будущего соперника в отборе на Евро-2024.

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