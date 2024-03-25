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"Самый легкий момент": Трубин оценил свой рекорд в Бенфике

Украинец высказался про отбитые пенальти.
Сегодня, 18:26
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкпер Бенфики Анатолий Трубин высказался о своих выступлениях за португальский клуб.

По словам украинца, ему было легко трижды отбить пенальти, что является рекордом клуба за один чемпионат.

"Отразил три пенальти, это рекорд клуба в чемпионате. Я за этим не следил, мне тренеры сказали. Пенальти – это сложно, но для вратаря это самый легкий момент на самом деле. На тебя никакого давления, ты создаешь давление на того, кто бьет. Если отбил – ты герой.

Мы видели в Лиге чемпионов сейчас, как Облак, как Райя играли на серии пенальти. Они герои. А если ты не отбил, то ничего страшного, все понимают, что это тяжело", - сказал Анатолий в интервью ВЗБІРНА.

В нынешнем сезоне Трубин провел 39 матчей за Бенфику, из них в 15 сыграл на ноль.

Ранее Анатолий сравнил УПЛ и чемпионат Португалии.

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