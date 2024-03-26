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Бывший одноклубник Погба: Для него было ошибкой возвращаться в Ман Юнайтед

Клаудио Маркизио считает, что Поль не сумел реализовать весь свой потенциал.
Сегодня, 20:41
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Экс-хавбек Ювентуса и бывший одноклубник Поля Погба Клаудио Маркизио высказался о карьере француза.

По словам итальянца, его коллега упустил свой потенциал, вернувшись в Ман Юнайтед.

"Все, что он пережил, очень болит мне, между физическими и личными проблемами и вопросом допинга. 

Он был одним из тех, кто больше всего впечатлил меня на поле, травмы не позволили ему сделать карьеру, которую он заслуживал, он мог бы претендовать на Золотой мяч. 

"Я считаю, что возвращение в Манчестер Юнайтед было ошибкой. Это не помогло его развитию", - резюмировал Маркизио.

Отметим, что Погба дисквалифицировали на 4 года за употребление запрещенных веществ, но Поль подал апелляцию на решение антидопинговой комиссии.

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