Экс-игрок Ливерпуля считает, что Алонсо не стоит сейчас возглавлять "красных"

Глен Джонсон считает, что Хаби Алонсо не стоит сейчас брать руководство Ливерпулем.

Экс-игрок "красных" признался, что мечтает увидеть испанца во главе Ливерпуля, но прямо сейчас ему не стоит приходить.

Очевидно, что новый тренер будет огромным давлением после времен Клоппа, и это лишнее давление может испорить красивую историю.

"Я бы хотел, чтобы он однажды возглавил Ливерпуль, но найти подходящий момент – самое главное в футболе. Тот, кто придет на место Клоппа, окажется под пристальным вниманием.

Хаби был бы отличным тренером для этого клуба, но я считаю, что сначала должен прийти кто-то другой и получить пулю первым. Я знаю, это звучит ужасно и жестоко, но у того, кто придет следующим, нет шансов превзойти Юргена – и это говорит о том, какую команду он создал. В лучшем случае можно только сравняться с ним. С этого трудно начинать.

Думаю, туда должен прийти тренер постарше, который будет понимать, что пробудет в клубе лишь пару лет. Как только наступит спад, можно дать шанс более молодому специалисту. Заменить Клоппа – очень сложная задача для тренера на раннем этапе карьеры, – цитирует Джонсона Betfred.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль следит за хавбеком МЮ.

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