50-миллионный новичок Челси выбыл до конца сезона

Ромео Лавия провел в этом сезоне на поле 32 минуты.

Ромео Лавия не сыграет за Челси в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

50-миллионный новичок получил травму еще в декабре в матче против Кристал Пэласа и восстанавливался все это время.

Но во время реабилитации произошел рецидив, и Лавия уже точно не вернется до конца текущего сезона.

Отметим, что в этом сезоне бельгиец сыграл лишь 32 минуты, приняв участие в одном матче.

Ранее, напомним, Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро.

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