iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

50-миллионный новичок Челси выбыл до конца сезона

Ромео Лавия провел в этом сезоне на поле 32 минуты.
Сегодня, 15:54
Ромео Лавия / Getty Images
Ромео Лавия / Getty Images

Ромео Лавия не сыграет за Челси в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

50-миллионный новичок получил травму еще в декабре в матче против Кристал Пэласа и восстанавливался все это время.

Но во время реабилитации произошел рецидив, и Лавия уже точно не вернется до конца текущего сезона.

Отметим, что в этом сезоне бельгиец сыграл лишь 32 минуты, приняв участие в одном матче.

Ранее, напомним, Челси поздравил Мудрика с выходом на Евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале
Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором
"Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик забавно отреагировал на выход Украины на Евро-2024 "Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик забавно отреагировал на выход Украины на Евро-2024
УХЛ: Сокол выиграл третий матч финальной серии с Кременчугом УХЛ: Сокол выиграл третий матч финальной серии с Кременчугом
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:35
Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале
Формула 116:25
Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором
Евро-202415:56
"Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик забавно отреагировал на выход Украины на Евро-2024
Европа15:54
50-миллионный новичок Челси выбыл до конца сезона
Украина15:25
УХЛ: Сокол выиграл третий матч финальной серии с Кременчугом
Украина15:20
Плей-офф Суперлиги Украины: Днепр сыграет с Политехникой, Ровно - со Старым Луцком
Украина15:18
Суперлига: сегодня будут сыграны три матча плей-офф
Биатлон14:59
Меркушина и Кинаш выиграли масс-старты на чемпионате Украины по биатлону
Евро-202414:35
"Мы на Евро": Жена Реброва показала, как их сыновья поддерживали отца и радовались победе над Исландией
Европа13:59
Главный бомбардир Милана достиг соглашения о переходе в клуб из США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK