Бассейн и повара с мишленовскими звездами: Фулхэм показал, как будет выглядеть новая VIP-ложа

Фулхэм показал, как будет выглядеть VIP-ложа на реконструированной трибуне домашнего стадиона, пишет Daily Mail.

Три верхних этажа новой трибуны Риверсайд будут отведены под так называемую The Sky Deck. Там будут располагаться бассейн, два мишленовских ресторана и все это с видом на Темзу.

Джерело: FC Fulham

Подобная роскошь не новость для владельца клуба Шахида Хана, который также владеет Джексонвилл Ягуарс, и у которых на домашней арене во Флориде тоже есть нечто подобное.

Джерело: FC Fulham

Даже два ресторана будут дарить уникальный опыт, в первом можно будет отобедать на открытом воздухе, а вот во втором можно будет наслаждаться непосредственно матчем.

Джерело: FC Fulham

Кроме того в планах обеспечить тех, кто будет готов заплатить 2500 фунтов за место в VIP-ложе, встречами с главными тренерами играющих команд.

Ранее также сообщалось, что Тони Кроос принял важное решение.

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