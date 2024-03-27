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Игроки сборной Грузии получат государственные награды за выход на Евро

Все 26 футболистов получат Орден Чести.
Сегодня, 20:48
Игроки сборной Грузии / Getty Images
Игроки сборной Грузии / Getty Images

Игроки сборной Грузии получат государственные награды, рассказал премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.

Напомним, что накануне грузины одолели сборную Греции в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышли на чемпионат Европы.

Сразу после матча премьер-министри объявил, что все игроки получат Орден Чести, который будет вручать президент страны Саломе Зурабашвили.

"Вместе с Председателем парламента решили вручить Орден Чести нашим сборникам. Хочу отметить, что будут награждены 26 футболистов, которых вызвали на финальные матчи. Поздравляем каждого из них с получением Ордена Чести. Это действительно порядочные люди, и это наименьшая благодарность, которую они могут получить от своей страны.

Хочу еще раз поздравить наших игроков, команду, федерацию и уверен впереди у нас большие победы. Самое главное желаю успеха нашей команде на чемпионате Европы", - написал Иракли Кобахидзе в социальных сетях.

Напомним, что со всеми командами, вышедшими на Евро-2024,, вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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