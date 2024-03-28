Дэвис отклонил ультиматум Баварии по новому контракту

Мюнхенцы попытались убедить игрока согласиться на предъявленные условия но что-то пошло не так.

Ситуация вокруг будущего левого защитника Баварии Альфонсо Дэвиса остается в подвешенном состоянии.

Как сообщает Фабрицио Романо, "ротен" предложили 23-летнему канадцу новый контракт, требуя от него как можно скорее озвучить ответ.

Однако, по информации источника, агент футболиста заявил клубу, что его клиент не будет ставить свою подпись под новым соглашением.

"Несправедливо получать ультиматум от Баварии. Мы решим в конце сезона, как будем поступать. Тогда будет больше ясности по поводу проекта и ситуации", - сказал агент Дэвиса в интервью BILD.

"Несправедливо, что на Альфонсо нападают, поскольку год назад мы были близки к соглашению, но тогда сменилось все руководство клуба. Мы семь месяцев ничего от них не слышали. Хотя я пытался за это время сам связаться с клубом, но ничего не вышло".

Источник: Getty Images

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"Теперь нам предъявлен ультиматум, и мы должны отреагировать в течение двух недель, потому что клуб находится под давлением и ему потребовалось много времени, чтобы перестроить руководство? На мой взгляд, это действительно несправедливо".

"Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и мы должны принимать решение, не зная, кто будет тренером в следующем сезоне или как будет выглядеть команда. Мы считаем несправедливым реагировать на ультиматум".

Возникшей ситуацией хочет воспользоваться Реал, который готов начать переговоры с Баварией о трансфере Дэвиса.

В нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 31 матче Баварии во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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