Лидер Атлетико вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн восстановился после травмы лодыжки.

Как сообщает Marca, ключевой игрок "матрасников" вернулся к тренировкам в общей группе. Француз готовился вместе с командой к ближайшему матчу Ла Лиги с Вильярреалом, который состоится в понедельник, 1 апреля.

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Из-за травмы нападающий пропустил мартовские товарищеские матчи сборной Франции с Германией (0:2) и Чили (3:2).

Отметим, что в нынешнем сезоне Гризманн провел в составе Атлетико 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и семь результативных передач.

Ранее Гризманн оценил вероятный переход Килиана Мбаппе в Реал.

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