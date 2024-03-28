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Лидер Атлетико вернулся к тренировкам в общей группе

Антуан Гризманн сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Испании.
Сегодня, 16:59
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн восстановился после травмы лодыжки.

Как сообщает Marca, ключевой игрок "матрасников" вернулся к тренировкам в общей группе. Француз готовился вместе с командой к ближайшему матчу Ла Лиги с Вильярреалом, который состоится в понедельник, 1 апреля.

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Из-за травмы нападающий пропустил мартовские товарищеские матчи сборной Франции с Германией (0:2) и Чили (3:2).

Отметим, что в нынешнем сезоне Гризманн провел в составе Атлетико 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и семь результативных передач.

Ранее Гризманн оценил вероятный переход Килиана Мбаппе в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

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