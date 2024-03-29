В Баварии раскрыли планы относительно двух звезд клуба

Спортивный директор Баварии Макс Эберль прокомментировал будущее Йозуа Киммиха и Джамала Мусиалы.

Напомним, что оба игрока близки к тому, чтобы покинуть клуб. Киммих разочарован в проекте, а Мусиала интересует европейские гранды.

Однако Эберль заявил, что клуб постарается сохранить обоих игроков, особенно Мусиалу, которого считают будущим Баварии.

"Джамал Мусиала не продается. Он должен стать лицом Баварии в будущем. Джамал – игрок, который приносит огромную радость.

Киммих? Он сказал нам очень четко: "Я хочу знать, кто будет новым тренером". Посмотрим, захочет ли он остаться, захочет ли клуб этого, в конечном счете, решать Йозуа", - цитирует Эберля Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что Алонсо не перейдет летом в Баварию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!