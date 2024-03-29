Манчестер Сити выиграл гонку за американского вундеркинда

Манчестер Сити близок к подписанию 14-летнего Кавана Салливана, пишет The Athletic.

Хавбек считается одним из главных талантов поколения, за ним также следили Реал и Боруссия, но гонку выиграли "горожане".

Филадельфия получит за своего юниора 2.1 млн долларов, эта сумма может вырасти до пяти миллионов с учетом бонусов. Также клуб получит часть суммы при перепродаже футболиста.

При том Салливан не сможет играть за Сити до 18 лет, однако немецкий паспорт позволит ему перейти в Жирону или Палермо после 16-ти лет.

Ранее также сообщалось, что у Сити двое травмированных накануне матча с Арсеналом.

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