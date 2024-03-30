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Игроки сборной Франции устроили дебош в отеле после победы над Чили

Постояльцам пришлось вызывать полицию.
Сегодня, 13:20
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

Игроки сборной Франции устроили вечеринку после победы над сборной Чили, пишет GFFN.

После матча команда остановилась в отеле Sofitel, куда посреди ночи постояльцы вызвали полицию. 

Как пишет издание, трое игроков сборной решили отметить победу алкоголем и веселящим газом. Их вечеринка мешала другим посетителям отели и они вызвали полицию.

Имена игроков не называются, однако сообщается, что они вели себя агрессивно и вызывающе, отказывались выключить громкую музыку и были в состоянии сильного опьянения.

Отметим, что продажи веселящего газа (закиси азота) были запрещены во Франции в 2021 году из-за подозрений в том, что он приводит к серьезным неврологическим проблемам.

Ранее также сообщалось, что хавбек Ньюкасла может получить дополнительное наказание.

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