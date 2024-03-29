Тонали может получить дополнительное наказание
Хавбек ставил на победы Ньюкасла.
Сандро Тонали угрожают новые санцкии, пишет The Telegraph.
Напомним, что хавбек Ньюкасла получил 10-месячную дисквалификацию за ставки в Италии.
Однако, как оказалось, в Британии хавбек продолжил играть в онлайн казино, но ставил уже на свою новую команду.
Пускай игрок и не мог прямо влиять на результаты Ньюкасла, это может вызвать дополнительные сакнции касательно игрока.
Ранее, напомним, известный эксперт раскритиковал практику наказывать игроков за лудоманию.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!