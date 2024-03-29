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Тонали может получить дополнительное наказание

Хавбек ставил на победы Ньюкасла.
Вчера, 22:52
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Сандро Тонали угрожают новые санцкии, пишет The Telegraph.

Напомним, что хавбек Ньюкасла получил 10-месячную дисквалификацию за ставки в Италии.

Однако, как оказалось, в Британии хавбек продолжил играть в онлайн казино, но ставил уже на свою новую команду.

Пускай игрок и не мог прямо влиять на результаты Ньюкасла, это может вызвать дополнительные сакнции касательно игрока.

Ранее, напомним, известный эксперт раскритиковал практику наказывать игроков за лудоманию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сандро Тонали

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