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Забарный получил среднюю оценку за матч с Эвертоном

Украинец провел "серый" поединок.
Сегодня, 20:36
Илья Забарный в борьбе за мяч / Getty Images
Илья Забарный в борьбе за мяч / Getty Images

В рамках 30-го тура Чемпионата Англии Борнмут победил Эвертон благодаря автоголу Коулмена на последних минутах.

Порталы Sofascore и WhoScored поставили игрокам обеих команд оценки по итогам поединка.  Первый ресурс оценил игру украинца в 6.6 балла, а второй сайт поставил чуть более высокий балл - 6.8.

Среди игроков обеих команд это довольно средний показатель. Худшим игроком признали уже упомянутого Коулмена, который забил в свои в конце поединка, а относительно лучшего мнения разделились. SofaScore считает таковым форварда Эвертона Бету, а WhoScored - нападающего "вишенок" Доминика Соланке.

Детальная статистика Ильи выглядит следующим образом: 10 выносов мяча, 6 выигранных единоборств, 1 отбор, 15 потерь владения и 0 удачных дальних передач из 9 попыток (всего 26 точных пасов из 41).

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик стал одним из лучших игроков Челси в игре против Бернли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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