iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик - один из лучших игроков Челси в матче с Бернли

Украинец получил высокую оценку от статистических порталов.
Сегодня, 19:39
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 30-го тура АПЛ Челси не сумел в большинстве переиграть Бернли, дважды ведя в счете по ходу встречи.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили традиционно свои оценки игрокам обеих команд. Украинец Михаил Мудрик, который провел на поле весь матч, получил великолепную оценку 8.2 от SofaScore, что является вторым показателем в его команде. 

WhoScored оценил игру вингера "синих" еще лучше, поставив 8.4 балла, но это все равно является вторым показателем в стане лондонцев. И там, и там лучшим игроком был признан Коула Палмера при том, что от SofaScore он получил оценку 10, а такой же балл поставили и голкиперу Бернли Ариджанету Муричу, который хоть и пропустил 2 гола, но совершил 11 сейвов.

Что касается детальной статистики Мудрика, то на его счету заработанный пенальти, 4 удара по воротам, 6 попыток дриблинга, 2 отбора, 74% точных передач и лишь одна потеря мяча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бернли Михаил Мудрик

Статьи по теме

Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Почеттино: Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0 Почеттино: Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0
Заработанный пенальти Мудрика не помог Челси в большинстве обыграть Бернли Заработанный пенальти Мудрика не помог Челси в большинстве обыграть Бернли
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Украина21:40
Суперлига: Прикарпатье-Говерла в овертайме дожало Киев-Баскет
Европа21:37
Травма Яремчука помешала Валенсии обыграть Мальорку
Европа21:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа21:25
Чемпионство - все? Бавария на своем поле уступила Боруссии
Европа21:06
Арсенал включился в борьбу за очередного бразильского вундеркинда
Европа20:55
Лацио сумел дожать в непростом матче Ювентус
Европа20:36
Забарный получил среднюю оценку за матч с Эвертоном
Украина20:30
УПЛ: Шахтер разгромил Оболонь, Полесье уступило Черноморецу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK