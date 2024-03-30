Мудрик - один из лучших игроков Челси в матче с Бернли

В рамках 30-го тура АПЛ Челси не сумел в большинстве переиграть Бернли, дважды ведя в счете по ходу встречи.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили традиционно свои оценки игрокам обеих команд. Украинец Михаил Мудрик, который провел на поле весь матч, получил великолепную оценку 8.2 от SofaScore, что является вторым показателем в его команде.

WhoScored оценил игру вингера "синих" еще лучше, поставив 8.4 балла, но это все равно является вторым показателем в стане лондонцев. И там, и там лучшим игроком был признан Коула Палмера при том, что от SofaScore он получил оценку 10, а такой же балл поставили и голкиперу Бернли Ариджанету Муричу, который хоть и пропустил 2 гола, но совершил 11 сейвов.

Что касается детальной статистики Мудрика, то на его счету заработанный пенальти, 4 удара по воротам, 6 попыток дриблинга, 2 отбора, 74% точных передач и лишь одна потеря мяча.

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