Арсенал включился в борьбу за очередного бразильского вундеркинда

Лондонский Арсенал стал очередным претендентом на 16-летнего форварда Палмейраса Эстевана Виллиана.

Как сообщает Mundo Deportivo, личным поклонником нападающего является спортивный директор "канониров" Эду Гаспар. Столичный топ-клуб внимательно следит за прогрессом Эстевана, которого также называют "Мессиньо".

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В услугах игрока Палмейраса также заинтересованы Барселона. Ман Сити, Ман Юнайтед, ПСЖ и Челси. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 10 млн евро, но "зеленые" явно будут просить намного больше.

В текущей кампании у Эстевана Виллиана 4 гола и 3 ассиста в 9 матчах во всех турнирах.

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