Хавбек Арсенала, вероятно, продолжит карьеру в испанском чемпионате
Барселона не прочь забрать Жоржиньо бесплатно.
Жоржиньо летом может оказаться в Барселоне, пишет teamtalk.
Итальянский хавбек пусть и является важной частью команды Артеты, новый контракт в клубе ему не планируют предлагать.
Таким образом летом Жоржиньо станет свободным агентом, что весьма привлекательно для Барселоны. Каталонцы все еще не нашли замену Бускетсу, и к тому же испытывают финансовые проблемы.
Вряд ли клубу удастся подписать Амаду Онана, но вот бесплатно пригласить Жоржиньо - вполне. Да и сам игрок не прочь поиграть в Испании, несмотря на интерес на родине.
Ранее также сообщалось, что Сити потерял двух защитников перед матчем с Арсеналом.
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