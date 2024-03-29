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Хавбек Арсенала, вероятно, продолжит карьеру в испанском чемпионате

Барселона не прочь забрать Жоржиньо бесплатно.
Сегодня, 20:59
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Жоржиньо летом может оказаться в Барселоне, пишет teamtalk.

Итальянский хавбек пусть и является важной частью команды Артеты, новый контракт в клубе ему не планируют предлагать.

Таким образом летом Жоржиньо станет свободным агентом, что весьма привлекательно для Барселоны. Каталонцы все еще не нашли замену Бускетсу, и к тому же испытывают финансовые проблемы.

Вряд ли клубу удастся подписать Амаду Онана, но вот бесплатно пригласить Жоржиньо - вполне. Да и сам игрок не прочь поиграть в Испании, несмотря на интерес на родине.

Ранее также сообщалось, что Сити потерял двух защитников перед матчем с Арсеналом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жоржиньо

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