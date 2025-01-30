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Хавбек Арсенала согласовал контракт с бразильским клубом

Жоржиньо готов к переезду во Фламенго.
Вчера, 21:55
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Полузащитник Арсенала Жоржиньо готов к переходу в новый клуб, пишет Terra.

33-летний итальянец уже согласовал новый контракт с Фламенго, и готов присоединится к клубу в любой момент.

Сейчас игрок пытается договориться с Арсеналом о расторжении текущего соглашения. Если "канониры" откажут, полузащитник присоединится к Фламенго летом.

В текущем сезоне Жоржиньо провел 20 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее также сообщалось, что Неймар объявил о возвращении в Сантос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жоржиньо

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