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Келвин может у***вать обратно в Сити: Филлипс очень разозлил фанатов Вест Хэма

Игрок проигнорировал и оскорбил болельщиков.
Сегодня, 13:35
Келвин Филлипс / Getty Images
Келвин Филлипс / Getty Images

Кэдвин Филлипс вызвал неудовольствие фанатов Вест Хэма.

Напомним, хавбек вышел на замену в матче с Ньюкаслом и косвенно стал причиной камбека "сорок". Он привез пенальти в свои ворота и в целом показал слабую игру.

После матча фанаты ждали игроков около автобуса, и когда проходил Филлипс, они попросили игрока о фотографии.

Кэлвин не только проигнорировал просьбу болельщиков, но и показал им средний палец, чем, очевидно, вызвал неудовольствие последних.

Люди начали кричать, что он бесполезен и предложили у***вать обратно в Сити.

Ранее также Гвардиола раскритиковал расписание своего клуба.

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