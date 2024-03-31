Келвин может у***вать обратно в Сити: Филлипс очень разозлил фанатов Вест Хэма
Кэдвин Филлипс вызвал неудовольствие фанатов Вест Хэма.
Напомним, хавбек вышел на замену в матче с Ньюкаслом и косвенно стал причиной камбека "сорок". Он привез пенальти в свои ворота и в целом показал слабую игру.
После матча фанаты ждали игроков около автобуса, и когда проходил Филлипс, они попросили игрока о фотографии.
Кэлвин не только проигнорировал просьбу болельщиков, но и показал им средний палец, чем, очевидно, вызвал неудовольствие последних.
Yep, Kalvin Phillips can fuck off back to City. pic.twitter.com/Vp0zXnK0Cf— Whucentre (@Whu_Centre) March 30, 2024
Люди начали кричать, что он бесполезен и предложили у***вать обратно в Сити.
Ранее также Гвардиола раскритиковал расписание своего клуба.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!