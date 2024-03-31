Гвардиола: Мы играем каждые три дня, а у Реала девять дней на подготовку

Пеп Гвардиола снова выступил с критикой в адрес календаря своей команды.

Манчестер Сити вынужден играть матчи каждый три ддня перед поединком с Реалом, а соперник тем временем будет готовится целых девять дней.

Однако тренер понимает, что никто не будет его слушать, ведь у всех свои планы, а ему необходимо как-то выкручиваться из этой ситуации.

"С Астон Виллой мы играем в следующую среду, в 20:15. Затем – в 12:30 в субботу. А во вторник мы едем в Мадрид.

У Реала девять дней на подготовку к нашей игре. Девять дней! Они играют на этих выходных, и у них нет матчей до нашей игры. Я просто думаю: "Ох, просто дайте мне еще один день! Один день, и это уже большая разница!" Но шансов на это нет.

Вот почему мы просим об изменениях в календаре. Я делюсь своим мнением, но забудьте о нем. У УЕФА свои дела, у ФИФА – тоже, у телевещателей – тоже", - приводит слова Гвардиолы MEN.

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