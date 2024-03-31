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Винисиус: Мы победим, когда расисты будут отправляться с трибун прямо в тюрьму

Бразилец поддержал своих коллег.
Сегодня, 10:59
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Винисиус Жуниор прокомментировал очередные случаи расизма в испанском футболе.

Только за 30 марта были зарегистрированы три случая: на расовой почве были оскорблены игроки Маркос Акунья и Шейх Сарр, а также тренер Севильи Кике Флорес.

Винисиус заявил о своей поддержке пострадавших, а также отметил, что победу над расизмом можно будет праздновать тогда, когда виновники окажутся в тюрьме.

"В эти выходные я не буду играть. Но только в субботу у нас было три вопиющих случая расизма в Испании. Я полностью поддерживаю Акунью и тренера Севильи Кике Флореса, а также Сарра из Райо Махадаонда. Пусть их храбрость вдохновит других. 

Расисты должны быть найдены, и матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму — в место, которого они заслуживают", - написал бразилец в социальных сетях.

Ранее также Барселона выцарапала победу у Лас-Пальмаса.

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