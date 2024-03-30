Барселона - Лас-Пальмас 1:0: обзор матча и результат игры 30.03.2024

Каталонцы с трудом, но добыли победу.

В субботу, 30 марта, в рамках 30-го тура Ла Лиги Барселона принимала Лас-Пальмас. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 1:0.

На 24-й минуте гости остались в меньшинстве из-за грубого фола голкипера Альваро Вальеса. Каталонцы получили явное преимущество, которым им необходимо было воспользоваться.

Источник: Getty Images

Единственный гол в данной игре пришелся на 59-й минуте. Рафинья сумел точным ударом поразить ворота второго голкипера Лас-Пальмаса, добыв тем самым победу.

Данный триумф помог каталонцам сократить отставание от лидирующего Реала до пяти очков, однако у мадридцев есть матч в запасе.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Лас-Пальмас

Барселона - Лас-Пальмас 1:0

Гол: Рафинья, 59

Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 0.24

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 2 - 0

Фолы: 11 - 9

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