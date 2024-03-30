Барселона - Лас-Пальмас 1:0: обзор матча и результат игры 30.03.2024
В субботу, 30 марта, в рамках 30-го тура Ла Лиги Барселона принимала Лас-Пальмас. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 1:0.
На 24-й минуте гости остались в меньшинстве из-за грубого фола голкипера Альваро Вальеса. Каталонцы получили явное преимущество, которым им необходимо было воспользоваться.
Единственный гол в данной игре пришелся на 59-й минуте. Рафинья сумел точным ударом поразить ворота второго голкипера Лас-Пальмаса, добыв тем самым победу.
Данный триумф помог каталонцам сократить отставание от лидирующего Реала до пяти очков, однако у мадридцев есть матч в запасе.
Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Лас-Пальмас
Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Гол: Рафинья, 59
Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 0.24
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 14 - 8
Удары в створ: 2 - 0
Фолы: 11 - 9
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