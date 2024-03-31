Довбык и Цыганков попали в стартовый состав Жироны
Оба украинца снова в строю.
Каталонская Жирона объявила состав на матч против Бетиса.
Оба украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в стартовый состав. Для форварда это уже шестой матч подряд в стартовом составе, а вот Виктор вернулся после травмы.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaRealBetis pic.twitter.com/VjXWweNTNv— Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024
Отметим, что в последний раз когда оба украинца вместе выходили на поле Жирона обыграла Осасуну, а Цыганков отметился ассистом.
Матч Жирона - Бетис начнется в 17:15 по киевскому времени.
Ранее, напомним, фанаты высоко оценили выступление Егора Ярмолюка.
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