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Довбык и Цыганков попали в стартовый состав Жироны

Оба украинца снова в строю.
Сегодня, 16:52
Артем Довбик и Виктор Цыганков / Getty Images
Артем Довбик и Виктор Цыганков / Getty Images

Каталонская Жирона объявила состав на матч против Бетиса.

Оба украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в стартовый состав. Для форварда это уже шестой матч подряд в стартовом составе, а вот Виктор вернулся после травмы.

Отметим, что в последний раз когда оба украинца вместе выходили на поле Жирона обыграла Осасуну, а Цыганков отметился ассистом.

Матч Жирона - Бетис начнется в 17:15 по киевскому времени.

Ранее, напомним, фанаты высоко оценили выступление Егора Ярмолюка.

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