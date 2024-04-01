Итальянский гранд пытается переманить основного защитника Атлетико
Марио Эрмосо получил предложение от Интера.
Миланский Интер предложил контракт Марио Эрмосо, пишет Fcinter news.
28-летний защитник Атлетико никак не может продлить соглашение с "матрацниками", а потому уже с большой вероятностью покинет клуб летом.
Бесплатно подписать опытного цепкого защитника хотят, в первую очередь, итальянские гранды, но ближе всего к сделке Интер.
"Нерадзурри" уже связались с игроком, предложив тому пятилетний контракт с пятью млн евро в год. В Эрмосо видят замену 36-летнему Ачерби, который может покинуть клуб после скандала с расистскими оскорблениями.
Ранее также Балотелли прокомментировал скандал вокруг Ачерби.
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