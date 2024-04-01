Челси присоединился к гонке за бразильского голкипера

Лондонский Челси вступил в гонку за подписание Бенто Крепски, пишет 90Min.

Бразильский голкипер уже некоторое время находится на радарах чуть ли не всех европейских клубов, однако недавно его стоимость резко возросла.

Бенто дебютировал за сборную Бразилии в матче против Англии, сумел сохранить свои ворота сухими и тем самым привлечь внимание скаутов.

Ранее было известно об интересе к вратарю со стороны Интера, Милана, Бенфики, Ноттингема и ряда других клубов. Однако теперь Крепски попал в списки почти всех грандов.

Еще зимой Атлетико Паранаэнсе отклонил предложение по киперу со стороны неназванного клуба в размере 15 млн евро, уже тогда клуб намеревался заработать больше. Кроме того Бенто имеет итальянский паспорт и неплохие шансы в будущем стать первым номером "пентакампеоне".

В Челси же недовольны Робертом Санчесом и Джордже Петровичем, и видят в бразильце возможное усиление на следующий сезон.

Ранее также Почеттино комментировал ситуацию в клубе.

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