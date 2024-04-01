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Футбол

Adidas запретил покупать футболку сборной Германии с номером 44

Многие нашли схожесть с нацистской символикой.
Сегодня, 15:30
Getty Images
Getty Images

Немецкая компания Adidas попала в небольшой скандал с новым комплектом формы сборной Германии.

Точнее, виной тому стали новые шрифты и на одной конкретной футболке с номером 44.

Из-за особенностей выбранного дизайнерами шрифта, многим номер начал напоминать символику дивизии СС. В компании отреагировали очень быстро и убрали возможность заказать такую футболку.

Источник: adidas.com

"В Adidas работают люди примерно из 100 стран, наша компания выступает за многообразие и инклюзивность, и как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме.

Любые попытки пропаганды раскольнических или маргинальных взглядов не являются частью наших ценностей как бренда, и мы решительно отвергаем любые предположения о том, что это было нашим намерением. Мы заблокируем номер 44 как можно скорее", - заявил представитель компании Оливер Брюгген.

Также в немецком футбольном союзе подтвердили, что ни один игрок не будет выступать под 44-м номером. Что интересно, ранее за Бундестим никогда никто не выступал под этим номером.

Ранее также сообщалось, что руководство Фенербахче провело встречу с игроками касательно выхода из Суперлиги.

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