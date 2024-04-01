Руководство Фенербахче обсудило с игроками возможную смену лиги

Руководство турецкого Фенербахче обсудило с игроками возможную смену чемпионата.

Напомним, турецкий клуб пригрозил возможностью покинуть Суперлигу из-за несправделивого отношения к клубу. Последней каплей стала драка между персоналом клуба и фанатами Трабзонспора.

Сегодня правление клуба провело встречу с игроками и персоналом, на которой им рассказали о возможных решениях и их последствиях после завтрашнего заседания совета директоров.

Президент Фенербахче Али Коч честно все рассказал игрокам, а после дал возможность высказаться им самим. Футболисты заявили, что после последних события стали еще сплоченней и готовы бороться на всех фронтах.

Также команда и тренер подтвердили, что примут любое решение, какое бы не принял совет директоров.

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