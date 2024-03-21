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Фенербахче пригрозил покинуть турецкую Суперлигу из-за "несправедливого отношения"

Стамбульский клуб считает, что на протяжении многих лет он был объектом преследования и давления.
Сегодня, 20:13
Фенербахче / Getty Images
Фенербахче / Getty Images

Фенербахче угрожает покинуть чемпионат Турции из-за того, что клуб считает отношение к себе со стороны властей несправедливым, сообщает The Athletic.

Угроза возникла после того, как недавний матч турецкой Суперлиги против Трабзонспора (3:2) закончился хаосом, когда фанаты выбежали на поле и устроили драку с футболистами и персоналом "желтых канареек".

Фенербахче расстроен тем фактом, что в отношении событий в Трабзоне до сих пор не было предпринято никаких существенных действий. 

По мнению клуба, на протяжении многих лет с ним обращались несправедливо. При этом никаких доказательств какой-либо коррупции или заговоров против Фенербахче обнаружено не было.

Стамбульский коллектив также ссылается на скандал с договорными матчами в Турции в 2011 году, когда он был обвинен в коррупции.

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Бывший президент клуба Азиз Йылдырым был заключен в тюрьму на шесть лет, но в 2020 году его приговор был отменен, а с клуба как учреждения были сняты все обвинения.

Предполагается, что решение в вопросе о выходе из Суперлиги будет принято на собрании членов клуба, которое состоится 2 апреля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига фенербахче турция

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