Фенербахче пригрозил покинуть турецкую Суперлигу из-за "несправедливого отношения"

Стамбульский клуб считает, что на протяжении многих лет он был объектом преследования и давления.

Фенербахче угрожает покинуть чемпионат Турции из-за того, что клуб считает отношение к себе со стороны властей несправедливым, сообщает The Athletic.

Угроза возникла после того, как недавний матч турецкой Суперлиги против Трабзонспора (3:2) закончился хаосом, когда фанаты выбежали на поле и устроили драку с футболистами и персоналом "желтых канареек".

Фенербахче расстроен тем фактом, что в отношении событий в Трабзоне до сих пор не было предпринято никаких существенных действий.

По мнению клуба, на протяжении многих лет с ним обращались несправедливо. При этом никаких доказательств какой-либо коррупции или заговоров против Фенербахче обнаружено не было.

Стамбульский коллектив также ссылается на скандал с договорными матчами в Турции в 2011 году, когда он был обвинен в коррупции.

Читай также: Луческу расхвалил нападающего Шахтера

Бывший президент клуба Азиз Йылдырым был заключен в тюрьму на шесть лет, но в 2020 году его приговор был отменен, а с клуба как учреждения были сняты все обвинения.

Предполагается, что решение в вопросе о выходе из Суперлиги будет принято на собрании членов клуба, которое состоится 2 апреля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!