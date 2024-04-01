Ширер заявил, что даже сейчас Ман Сити остается фаворитом на чемпионство

Алан Ширер заявил, что продолжает считать Манчестер Сити главным претендентом на чемпионский титул.

Легендарный экс-форвард признает, что у Ливерпуля сейчас есть преимущество, но "горожанам" не впервой выпутываться из подобных ситуаций.

"На данный момент преимущество на стороне Ливерпуля, и Арсенал не отстает, но, несмотря на то, что впереди еще девять матчей, я по-прежнему считаю Манчестер Сити фаворитом в борьбе за чемпионство АПЛ.

Однако одно из главных преимуществ Сити заключается в том, что они бывали в подобных ситуациях и раньше. И хотя их соперники, возможно, находятся в лучшей форме, Сити на своем опыте знает, что ничья с Арсеналом – не катастрофа", - цитирует Ширера BBC.

Ранее также Невилл расспылася в похвалах Арсеналу за матч против Ман Сити.

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