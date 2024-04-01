Невилл: Никогда не видел, чтобы Сити было так сложно в последней трети поля

Эксперт остался в восторге от игры Арсенала.

Гари Невилл остался в полном восторге от игры Арсенала в обороне.

Напомним, 31 марта в рамках АПЛ "канониры" сыграли вничью с Манчестер Сити, и многие эксперты были удивлены игрой команды Артеты в обороне.

Невилл в частности отметил идеальную игру центра обороны Арсенала, которые не позволили "горожанам" хоть как-то реализовать преимущество во владении.

"Два центральных защитника провели фантастическую игру. Они постоянно делали выносы головой и помогали друг другу в игре против Холанда. Это была классическая старомодная тактика: один играет плотнее, второй сдерживает.

Думаю, что Арсенал таким образом усложнил им задачу. Никогда не видел, чтобы Манчестер Сити было так сложно в последней трети поля. Казалось, там не остается никакого пространства. Игра Арсенала в защите была совершенно уникальна", - приводит слова Невилла Sky Sports.

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